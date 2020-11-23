Согласно источнику Reuters, Турция и Россия не могут договориться о создании независимого турецкого военного наблюдательного центра

Речь идет не о совместном российско-турецком наблюдательном центре, а об отдельном турецком наблюдательном пункте в зоне конфликта.

«Россия считает, что Турции нет необходимости создавать в регионе наблюдательный пункт, независимый от объединенного центра, однако для Турции это необходимость», - рассказал агентству источник.

Согласно тому же источнику, турецкая сторона планирует продолжить переговоры с Москвой и прийти к компромиссу в этом вопросе.

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Москва и Анкара вскоре завершат обсуждения вокруг создания совместного центра по мониторингу режима прекращения огня в Карабахе.

Воздерживаясь от подробностей, Шойгу отметил, что цель этого российско-турецкого сотрудничества – гарантировать стабильность и способствовать урегулированию карабахского конфликта.

«Решение о создании совместного мониторингового центра позволит осуществлять надежный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий», - пояснил глава военного ведомства России.