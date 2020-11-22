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Армения

В Эчмиадзине отслужена заупокойная молитва по погибшим в Карабахе

Сегодня в Первопрестольном Святом Эчмиадзине под председательством Католикоса всех армян Гарегина Второго была отслужена заупокойная молитва по защитникам Отечества, погибшим в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.

На церемонии присутствовали президент Армении Армен Саркисян, премьер-министр Никол Пашинян, депутаты парламента, члены правительства, военные и многочисленные граждане.

Были вознесены молитвы за мир и успокоение душ погибших.

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