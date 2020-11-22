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Армения

COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончался 21 человек

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1385, в общем составив 126 224.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 22 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 1261 и сейчас составляет 94 090.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 21 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1952.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 501 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 29 681, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 487 088 (3436 за сутки).

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