Требующие отставки премьер-министра силы утверждают, что смена чиновников не решает «самого главного вопроса»

16 оппозиционных сил сегодня провели очередную акцию на площади Свободы в Ереване. Говоря о недавно опубликованной премьер-министром Николом Пашиняном «дорожной карте», член АРФ «Дашнакцутюн» Гегам Манукян заявил, что в ней содержатся все обещания, которые не были выполнены во время правления Никола Пашиняна. По мнению АРФ «Дашнакцутюн», премьер-министр таким образом тянет время.

«Чтобы немного потянуть время он пошел на то, чтобы принести в жертву членов своей партии и друзей», - заявил Гегам Манукян.

По словам лидера партии «Отчизна» Артура Ванецяна, Никол Пашинян не может решить гуманитарные, медицинские и экономические проблемы. Как заявил бывший директор Службы национальной безопасности, требуя отставки премьер-министра, оппозиционные силы не намерены возобновлять войну.

«Мы говорим следующее: побежденный лидер, лидер, подписавший это унизительное заявление, не может представлять наши интересы, интересы армян в соглашении, которое должно быть подписано в результате этого заявления», - заявил Ванецян.

Касаясь звучащих мнений о том, что в результате смены власти в нее вернутся «бывшие»,Ванецян заверил, что возврата к прежнему не будет.

«Возврата к прежнему не будет. Настоящее отвергнуто. Мы идем, и мы будущее», - заявил он.

Ванецян, который был назначен директором СНБ после прихода Пашиняна к власти в мае 2018 года, рассказал один эпизод, когда он не стал выполнять «незаконного» приказа Пашиняна.

Он отметил, что летом 2019 года Пашинян приказал ему и тогдашнему начальнику полиции Валерию Осипяну подавить протесты в Иджеване. «Он сказал, что хочет видеть реки крови», - заявил Ванецян.

В правительстве пока не прокомментировали данное заявление Ванецяна.

По словам Ванецяна, он покинул свой пост после того, как понял, что Пашинян не может управлять страной.

По мнению Артура Ванецяна, когда по плану Лаврова Армении предлагалось передать прилегающие к Карабаху районы Азербайджану, премьер-министр Пашинян должен был уйти, уступив место тем, кто согласился бы на этот шаг.

«Мы не боремся за власть. После ухода Пашиняна нам еще нужно будет понять, кто этот человек, который возьмет на себя эту ответственность и попытается поставить эту рухнувшую страну на ноги. Я еще раз говорю, да, я готов взять на себя ответственность, но где я буду в процессе спасения нашей Родины, решат все», - заявил лидер партии «Отчизна».