COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончался 31 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 21 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 2075 и сейчас составляет 92 829.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 31 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1931.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 498 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 29 581, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 483 652 (3207 за сутки).