Путин дал высокую оценку работе российских миротворцев в Нагорном Карабахе

«Хочу отметить четкую, слаженную работу российских миротворцев. Оперативно проведенное разминирование позволило установить хорошую, надежную связь в регионе, а развертывание миротворческих сил - остановить кровопролитие и избежать новых жертв», - заявил Путин сегодня на совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Он отметил, что военные эффективно контролируют режим прекращения огня, который соблюдают обе конфликтующие стороны, и ситуация в целом стабилизировалась

Обращаясь к командующему российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Рустаму Мурадову, российский президент отметил, что после выхода армянских подразделений из некоторых районов, в том числе из Агдамского, из Лачинского, там остаются мирные граждане – армяне. «Нужно наладить связь с обеими сторонами, в данном случае и с азербайджанской стороной, с тем, чтобы ситуация в освобождаемых районах была стабильной и такой, которая бы создала условия для совместного проживания людей обеих национальностей без всяких конфликтов на бытовой почве», - сказал Путин.

Сегодня ранее сообщалось, что, согласно заявлению, подписанному 9 ноября лидерами Армении, Азербайджана и России, вооруженные силы Азербайджана сегодня вошли в Агдамский район.

«При содействии миротворческой миссии России сегодня Агдамский район был передан Азербайджану. Процедура прошла в штатном режиме, внештатных ситуаций и другого рода провокаций не было. Ситуация в этом районе спокойная», – сказал начальник штаба Российского военного контингента генерал-майор Андрей Волков.

В онлайн-беседе с главой миротворческой миссии в Карабахе Рустамом Мурадовым Путин заявил, что конфликт закончен. «Все-таки это цивилизованные люди, и я знаю, что настрой в целом у них доброжелательный», - отметил президент России.

«Я знаю настрой президента Азербайджана. Он как раз именно с таких позиций и подходит к организации будущей работы», - сказал Путин, добавив, что Ильхам Алиев готов обеспечить доступ к религиозным объектам в Карабахе представителей как армянской, так и азербайджанской стороны.

В совещании принял участие глава МИД России, который отметил, что заметна тенденция, направленная на то, чтобы затормозить выполнение договоренности, достигнутой между лидерами Армении, Азербайджана и Армении, не уточнив, кем именно.

«Есть, к сожалению, тенденция - мы ее чувствуем, - которая направлена на то, чтобы попытаться затормозить выполнение заявления президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября, не позволить этому заявлению состояться полностью, хотя все вынуждены признать, что оно успешно реализуется. Попытки изменить характер миротворческой операции мы тоже наблюдаем, пока подспудные, но они тоже имеют место», - сказал Сергей Лавров.

В ответ Путин предупредил, что те, кто пытаются затормозить реализацию договоренностей, должны понимать, что альтернативой этому может быть только война. «И если, не дай бог, это произойдет, то кровь пострадавших будет на руках тех, кто пытается торпедировать эти договоренности. Это все должны понимать и отдавать себе в этом отчет», - добавил он.

Обращаясь к российским должностным лицам, Владимир Путин призвал их активнее работать с международными структурами для оказания помощи пострадавшим от войны. «Президент МККК Петер Маурер два дня назад побывал в Москве и подтвердил готовность организации наращивать активность и в Ереване, и в Баку, и в Степанакерте, конечно, тоже полагаясь при этом на поддержку России и наших миротворцев», - напомнил российский лидер, подчеркнув, что на этом этапе важно, чтобы этому примеру последовали представители других международных структур, таких как Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, Всемирная организация здравоохранения, Всемирная продовольственная программа и Служба ООН по разминированию.

С сегодняшнего дня в Степанакерте начал работу российский межведомственный гуманитарный центр, основными задачами которого являются возвращение граждан, покинувших места постоянного проживания, содействие по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности населения, координация деятельности государственных органов и организаций России по оказанию гуманитарной помощи жителям районов, пострадавшим от ведения военных действий.

«Сейчас в МЧС России формируется специальная группа, которая будет участвовать в работах этого центра», - сегодня сказал глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

По его словам, в группу, которая будет направлена в Карабах, войдут спасатели, психологи, технические специалисты. «При необходимости направим также специалистов для обезвреживания оставшихся в гражданских населенных пунктах опасных снарядов», - доложил глава МЧС.

Путин обратился также к вице-премьеру Александру Новаку, поручив работать с армянской стороной для подготовки жителей Карабаха к зиме.

«Прошу продолжить выполнение задач по сохранению мира в регионе, поддерживать тесный контакт с представителями как Армении, так и Азербайджана», - сказал президент РФ.

За последнюю неделю это уже второе межведомственное совещание Владимира Путина по ситуации в Нагорном Карабахе. На прошлой неделе российский лидер также провел онлайн-заседание с подчиненными и дал ряд поручений для стабилизации ситуации в Карабахе и решения существующих проблем.