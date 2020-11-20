«Мой шаг» еще не принял решения о том, отменять военное положение или нет

Предыдущая попытка оппозиции созвать внеочередное заседание по тому же вопросу была сорвана правящим большинством, которое не приняло участия в заседании Совета Национального собрания.

Если инициаторы хотят созвать внеочередное заседание раньше 5-дневного срока, необходимо решение Совета НС. В предыдущем случае они хотели провести заседание быстрее, на этот раз пошли другим путем, соблюдая 5-дневный срок, определенный регламентом, чтобы больше не было необходимости в решении Совета. При соблюдении необходимых процедур председателю НС останется лишь созвать это заседание в установленные инициатором сроки и с его повесткой.

Чтобы вопрос об отмене военного положения вообще обсуждался, в зал заседаний должны прийти и зарегистрироваться 67 депутатов. У оппозиции нет стольких голосов. Для принятия решения оппозиции также нужны голоса депутатов правящего большинства.

Вице-спикер НС Лена Назарян, представляющая правящую фракцию «Мой шаг», сказала, что в данный момент у них нет решения. «Это не только политическое решение, чтобы парламент и, в частности, наша фракция могла принять самостоятельное решение. Нам также нужны объяснения и обоснования, почему нужно сохранить или почему уже время, чтобы отменить военное положение. И чтобы принять правильное решение, нам нужно услышать сигналы, мнение военно-политического руководства по этому вопросу. Если в течение этого времени будут обсуждения и заявления, мы в соответствии с ними определимся. Если нет, то будем считать, что предусловий для внесения изменений пока нет», - сказала она.

Секретарь фракции «Просвещенная Армения» Геворк Горгисян считает, что «Мой шаг» не собирается отменять военное положение ради сохранения власти․ «Держать страну в этом состоянии, привести экономику к гибели, плюс к этому сохранить ограничения с точки зрения демократии, свободы СМИ, свободы слова, ограничения на свободное передвижение людей, демонстрации и митинги. Все это больше не служит никакой цели, только дает возможность правительству чувствовало себя комфортно. Им нужны ограничения, чтобы сохранить свою власть», - сказал Горгисян.

Лена Назарян на это ответила следующее: «Для меня непонятна эта критика, потому что я говорю, что решение обусловлено решениями военно-политического руководства, которые должны быть обоснованными. Они фактически обвиняют нас в том, почему мы не принимаем это решение. А я говорю, что это не только политическое решение, чтобы мы его обсудили и приняли».