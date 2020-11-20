Настал момент для установления длительного мира - постпред США при ОБСЕ

Комментируя доклад сопредседателей Минской группы ОБСЕ о ситуации на местах и последних развитиях, американский дипломат продолжил: «Мы видим, что при посредничестве России достигнута договоренность о прекращении боевых действий, мы придаем важность представленной сегодня дополнительной информации, связанной с фактической реализацией этой договоренности. Мы призываем стороны работать с сопредседателями Минской группы для решения пока оставшихся за рамками вопросов и достижения длительного мирного урегулирования конфликта».

«В долгосрочной перспективе у этого конфликта не может быть военного решения. Любое окончательное урегулирование должно основываться на принципах, изложенных в Хельсинкском Заключительном акте, которые предусматривают исключение применения силы или угрозы силы, территориальную целостность и право наций на равенство и самоопределение. Это принципы, которые необходимо применять для долгосрочного урегулирования этого конфликта», - подчеркнул посол.

«Хотя боевые действия в основном прекратились, однако гуманитарная ситуация на местах остается катастрофической. Соединенные Штаты видят надвигающийся гуманитарный кризис. Условия в зоне конфликта усугубляются глобальной эпидемией COVID-19, которая очевидно усугубится с приближением зимы. Мы призываем стороны тесно сотрудничать с Международным комитетом Красного Креста (МККК) и с личным представителем действующего председателя ОБСЕ, чтобы организовать возвращение пленных и тел погибших, а также реализовать другие шаги, согласованные на встрече 29 октября в Женеве. Соединенные Штаты вкладывают значительные средства в размере 5 млн долларов в поддержку усилий Международного комитета Красного Креста и других неправительственных организаций, и я уверен, что американские добровольцы и сотрудники сыграют свою роль в разрешении этого гуманитарного кризиса», - согласно сообщению посольства США в Армении, сказал Гилмор.

«Влияние этого конфликта на региональную стабильность и процветание огромно и разрушительно. Мы в США внимательно следим за развитием событий. Поскольку все стороны являются членами ОБСЕ и принимают принципы Заключительного акта, мы призываем оба государства-участника использовать ресурсы ОБСЕ для содействия реализации принципов ОБСЕ и выполнению обязательств перед ОБСЕ», - отметил высокопоставленный американский дипломат.

«Мы понимаем, что местные сообщества заплатили очень высокую цену за этот затяжной конфликт. Настал момент, когда нужно достичь длительного мира. Уверен, что сопредседатели Минской группы могут помочь сторонам достичь долгосрочного и прочного мира в нагорно-карабахском регионе», – резюмировал Джеймс С. Гилмор.