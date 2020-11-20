В последние дни валюта в Армении подорожала: если десять дней назад один доллар США можно было купить в банках за 495 драмов, то сегодня самая низкая цена продажи американской валюты составляет 505 драмов. Покупка этой валюты также подорожала примерно на 10 драмов.

Стоимость евро за этот период также выросла почти на такую же величину.

По словам экономиста Баграта Асатряна, возглавлявшего в 1994-1998 годах Центральный банк, основная причина этих колебаний - сформировавшиеся в обществе негативные ожидания, люди переводят свои денежные сбережения в иностранную валюту.

«Есть негативные ожидания, в случае которых очевидно, что наши граждане предпочитают сохранить свои сбережения в более стабильном виде, то есть, они выводят их на валютный рынок и пытаются превратить в иностранную валюту. Это очень естественный процесс», - сказал он.

Однако экономист не считает рост курса валюты серьезной проблемой, отмечая, что колебания находятся в пределах 2-3%, что нестрашно. «На мой взгляд, ЦБ должен проявить стабильное поведение в соответствии со своими правилами. ЦБ всегда должен действовать с точки зрения стабильности. Я не думаю, что произошло что-то существенное, чтобы Цб предпринял что-то особенное, но он должен быть внимателен», - сказал Асатрян.

По его словам, Центробанк сейчас должен следить за тем, чтобы участники финансового рынка не пошли на беспокойные шаги. «Вдруг где-то поднимается шум, но Центробанк должен уметь дать адекватный ответ, особенно в связи со стабильностью банковской системы. Хочу напомнить, что неделю назад я сам видел ажиотаж в связи с «Арцахбанком», появились очереди, между тем, ЦБ должен оперативно реагировать на это своими заявлениями, чтобы представить общественности, что это такое и что может быть. «Арцахбанк» - это армянский банк, у него достаточно ликвидности, достаточно капитала», - сказал экономист.

Бывший председатель Центробанка напоминает, что несколько месяцев назад из-за эпидемии коронавируса валюта также подорожала.