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Армения

Назначены новые главы Минобороны, МЧС и Минтруда

Указом президента Армении, Заруи Батоян освобождена от должности министра труда и социальных вопросов. Новым министром назначен Месроп Аракелян. Последний в июле 2018 года был назначен советником премьер-министра. Заруи Батоян исполняла обязанности министра с января 2019 года.

С августа являющийся советником премьер-министра Вагаршак Арутюнян назначен министром обороны. Давид Тоноян освобожден от должности министра. Арутюнян возглавлял Министерство обороны Армении в 1999-2000 годах. Год назад по ходатайству премьер-министра президент Армен Саркисян восстановил Вагаршака Арутюняна в звании генерал-лейтенанта, которого он был лишен в июле 2002 года указом второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Другим указом президента, Андраник Пилоян назначен министром по чрезвычайным ситуациям. Новоназначенный министр является генерал-майором вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что возглавляющий с 2018 года МЧС Феликс Цолакян освобожден от занимаемой должности.

Отметим также, что несколько дней назад был уволен министр иностранных дел Зограб Мнацаканян, новым главой МИД стал Ара Айвазян.

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