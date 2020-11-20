COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 30 человек

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1667, в общем составив 123 646.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 20 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 2366 и сейчас составляет 90 754.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 30 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1900.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 488 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (10 за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 30 504, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 480 445 (4459 за сутки).