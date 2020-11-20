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Карабах

Пашинян провел телефонный разговор с Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон (архив)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, собеседники обсудили сложившуюся в Нагорном Карабахе ситуацию.

«Двусторонне была подчеркнута важность полного возобновления работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Был обсужден вопрос обеспечения безопасного возвращения десятков тысяч людей, покинувших свои дома за последние недели, также отмечена важность сохранения религиозного и культурно-исторического наследия Арцаха (Нагорного Карабаха).

Была подчеркнута важность сохранения мира в регионе и дальнейшей разрядки атмосферы.

В этой связи премьер-министр Армении отметил принципиальную важность международного признания Республики Арцах», - говорится в сообщении.

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