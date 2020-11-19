ЕС призывает возобновить переговоры по статусу Карабаха

Европейский союз приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и соглашение, заключенное 9 ноября между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России.

Евросоюз призывает все стороны продолжить строго соблюдать режим прекращения огня, чтобы предотвратить потери человеческих жизней.

В заявлении, опубликованном сегодня на официальном сайте Евросоюза, также содержится призыв к региональным игрокам воздержаться от шагов или риторики, которые могут поставить под угрозу прекращение огня.

Евросоюз также призывает к выводу иностранных боевиков из региона.

«ЕС будет внимательно следить за выполнением положений соглашения о прекращении огня, в частности в том, что касается механизма его мониторинга», - говорится в заявлении.

Официальный Брюссель подчеркивает, что прекращение боевых действий - это всего лишь первый шаг к прекращению многолетнего нагорно-карабахского конфликта. ЕС убежден, что необходимо приложить дополнительные усилия с целью переговорного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования конфликта, включая статус Нагорного Карабаха.

В объемном заявлении Евросоюз вновь подчеркивает недопустимость применения силы, в частности, кассетных боеприпасов и других запрещенных видов оружия «в качестве средства урегулирования споров».

Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель напоминает о необходимости соблюдения международного гуманитарного права, договоренностей об обмене военнопленными и репатриации останков погибших.

«ЕС подчеркивает важность гарантирования гуманитарного доступа и наилучших возможных условий для добровольного, безопасного, достойного и устойчивого возвращения перемещенных лиц в Нагорный Карабах и в прилегающие районы», - говорится в заявлении.

Евросоюз также подчеркивает важность сохранения и восстановления культурного и религиозного наследия в Нагорном Карабахе и вокруг него.

«Все военные преступления, которые были совершены, должны быть расследованы», - заявляет ЕС.