Всеармянский фонд «Айастан» не отклонился от своих целей – директор фонда

В беседе с Радио Азатутюн исполнительный директор фонда Айкак Аршамян призвал подождать еще немного, пока Министерство финансов представит отчет. Отметим, что фонд перечислил деньги правительству еще в октябре.

За это время они провели промежуточный аудит и заверяют, что все расходы правительства согласованы с фондом. Цель общая - помочь пострадавшим в результате войны: беженцам, возвращающимся в Карабах, раненым солдатам.

«Мы постараемся сделать это как можно скорее, чтобы не дать повод для сомнений. Благодаря поддержке, предоставленной фондом государству, насколько я понимаю, в госбюджете стало возможно произвести распределения. И наши соотечественники помогли поддержать социальную систему и систему здравоохранения, которые проводили столь важную деятельность именно во время войны», - отметил Аршамян.

Вчера в ходе правительственного часа в парламенте вице-премьер Мгер Григорян сообщил, что часть средств Всеармянского фонда «Айастан» не израсходована, а часть в ходе войны была предоставлена правительству.

Это заявление стало поводом для спекуляций, в адрес фонда прозвучали обвинения в злоупотреблении доверием пожертвователей.

Айкак Аршамян считает это манипуляцией, попыткой дискредитировать фонд. По его утверждению, фонд не отклонился от своей цели․ «Нам всем нужно понимать, что это форс-мажорная ситуация, и в этой ситуации ни фонд, ни Республика Армения никогда, по крайней мере за последние 20-25 лет, не были. И поскольку этот сбор средств проводился по согласованию с правительствами Армении и Арцаха, то есть, все участники этого сбора средств знали, что это не была прямая инициатива фонда. Это стало результатом совместного решения собрать деньги, которые поддержат страну перед лицом войны», - сказал директор фонда.

По словам Аршамяна, обвинения в том, что не закупается оружие, неуместны. Он напомнил, что покупать оружие, а также защитные принадлежности - каски и бронежилеты, они не имеют права. Средства фонда предназначены только для гуманитарных программ. Хотя на данный момент фонд не детализирует, по каким направлениям в основном производились расходы, призывая дождаться завершения аудита, тем не менее, некоторые скобки раскрывает: огромные суммы уже перечислены напрямую из фонда на содержание системы здравоохранения: машины скорой помощи, мобильные рентгеновские аппараты, лекарства, предметы первой необходимости.

«Сейчас мы интенсивно работаем с правительством Арцаха, чтобы понять тамошние нужды. Фонд будет частично заниматься жилищным строительством, нам просто нужно понять, в каких направлениях это нужно делать. Потому что даже мы не знаем пограничных демаркационных линий», - сказал Аршамян.

Приток денег в фонд с 10 ноября, когда армянская сторона уже потерпела поражение в войне, уменьшился. «Постоянно собирать деньги просто невозможно. Интенсивный сбор средств в фонд продолжался около месяца. Ясно, что затем динамика будет снижаться․․․ Я знаю многих людей, которые постоянно перечисляли деньги. Также знаю многих людей, особенно в диаспоре, которые перечисляли деньги и нескольким другим программам», - сказал директор Всеармянского фонда «Айастан».

Кстати, из более чем 170 млн долларов, собранных в фонде, только 70 млн, по словам директора, были переведены из Армении. В списке пожертвователей есть также крупные бизнесмены.

С сегодняшнего дня по 22 ноября крупные общеармянские сборы средств пройдут в ряде европейских стран. А традиционный телемарафон в Лос-Анджелесе состоится 26 ноября.