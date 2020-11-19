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Общество

Всеармянский фонд «Айастан» не отклонился от своих целей – директор фонда

Исполнительный директор Всеармянского фонда «Айастан» Айкак Аршамян (архив)

На данный момент руководство Всеармянского фонда «Айастан» не может опубликовать точную цифру того, какая часть из более чем 170 млн долларов, перечисленных в фонд во время войны, была передана правительству.

В беседе с Радио Азатутюн исполнительный директор фонда Айкак Аршамян призвал подождать еще немного, пока Министерство финансов представит отчет. Отметим, что фонд перечислил деньги правительству еще в октябре.

За это время они провели промежуточный аудит и заверяют, что все расходы правительства согласованы с фондом. Цель общая - помочь пострадавшим в результате войны: беженцам, возвращающимся в Карабах, раненым солдатам.

«Мы постараемся сделать это как можно скорее, чтобы не дать повод для сомнений. Благодаря поддержке, предоставленной фондом государству, насколько я понимаю, в госбюджете стало возможно произвести распределения. И наши соотечественники помогли поддержать социальную систему и систему здравоохранения, которые проводили столь важную деятельность именно во время войны», - отметил Аршамян.

Вчера в ходе правительственного часа в парламенте вице-премьер Мгер Григорян сообщил, что часть средств Всеармянского фонда «Айастан» не израсходована, а часть в ходе войны была предоставлена правительству.

Это заявление стало поводом для спекуляций, в адрес фонда прозвучали обвинения в злоупотреблении доверием пожертвователей.

Айкак Аршамян считает это манипуляцией, попыткой дискредитировать фонд. По его утверждению, фонд не отклонился от своей цели․ «Нам всем нужно понимать, что это форс-мажорная ситуация, и в этой ситуации ни фонд, ни Республика Армения никогда, по крайней мере за последние 20-25 лет, не были. И поскольку этот сбор средств проводился по согласованию с правительствами Армении и Арцаха, то есть, все участники этого сбора средств знали, что это не была прямая инициатива фонда. Это стало результатом совместного решения собрать деньги, которые поддержат страну перед лицом войны», - сказал директор фонда.

По словам Аршамяна, обвинения в том, что не закупается оружие, неуместны. Он напомнил, что покупать оружие, а также защитные принадлежности - каски и бронежилеты, они не имеют права. Средства фонда предназначены только для гуманитарных программ. Хотя на данный момент фонд не детализирует, по каким направлениям в основном производились расходы, призывая дождаться завершения аудита, тем не менее, некоторые скобки раскрывает: огромные суммы уже перечислены напрямую из фонда на содержание системы здравоохранения: машины скорой помощи, мобильные рентгеновские аппараты, лекарства, предметы первой необходимости.

«Сейчас мы интенсивно работаем с правительством Арцаха, чтобы понять тамошние нужды. Фонд будет частично заниматься жилищным строительством, нам просто нужно понять, в каких направлениях это нужно делать. Потому что даже мы не знаем пограничных демаркационных линий», - сказал Аршамян.

Приток денег в фонд с 10 ноября, когда армянская сторона уже потерпела поражение в войне, уменьшился. «Постоянно собирать деньги просто невозможно. Интенсивный сбор средств в фонд продолжался около месяца. Ясно, что затем динамика будет снижаться․․․ Я знаю многих людей, которые постоянно перечисляли деньги. Также знаю многих людей, особенно в диаспоре, которые перечисляли деньги и нескольким другим программам», - сказал директор Всеармянского фонда «Айастан».

Кстати, из более чем 170 млн долларов, собранных в фонде, только 70 млн, по словам директора, были переведены из Армении. В списке пожертвователей есть также крупные бизнесмены.

С сегодняшнего дня по 22 ноября крупные общеармянские сборы средств пройдут в ряде европейских стран. А традиционный телемарафон в Лос-Анджелесе состоится 26 ноября.

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