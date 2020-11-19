Дипломатический фронт является сейчас самым важным и загруженным - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя сегодня аппарату МИД новоназначенного министра иностранных дел Ара Айвазяна, подчеркнул, что после войны работа дипломатов будет еще тяжелее.

«Конечно, мы переживаем очень сложный и тяжелый период, когда, если учесть, что в какой-то мере военное бремя уменьшается в силу известных обстоятельств, соответственно увеличивается дипломатическое бремя, и именно дипломатический фронт является сейчас самым важным и загруженным. В этой связи надеюсь, что новоназначенный министр сможет всю дипломатическую систему объединить и сконцентрировать на решении наших национальных и государственных задач», - отметил Пашинян.

Зограб Мнацаканян был уволен 16 октября на фоне противоречащих друг другу заявлений премьер-министра и МИД о Шуши. Мнацаканяна, который находился на должности главы МИД два с половиной года, сменяет 51-летний кадровый дипломат Ара Айвазян. Новоназначенный министр иностранных дел до назначения на этот пост в течение месяца проработал заместителем министра иностранных дела, а до этого был послом более чем в десяти странах Латинской Америки и Европы.

Новоназначенный министр иностранных дел, в свою очередь, отметил важность перевода процесса урегулирования карабахского конфликта в дипломатическое поле. Он подчеркнул, что дипломатические миссии будут и впредь максимально использовать свой потенциал для противостояния вызовам и нахождения эффективных решений. «Я уверен, что на данном этапе мы постараемся сделать и невозможное. Господин премьер-министр, хочу заверить Вас, наш народ, граждан Республики Армения, Республики Арцах, наших сестер и братьев в диаспоре, что все здесь понимают, что настоящее и будущее нашей страны зависят от них», - сказал Айвазян.

Премьер-министр сегодня также представил новоназначенного директора Службы национальной безопасности (СНБ). Армен Абазян - четвертый директор СНБ после прихода к власти Никола Пашиняна в 2018 году и второй – в ходе и после войны.

Представляя Абазяна, Пашинян отметил, что Армения сейчас переживает непростые времена, когда СНБ должна исполнить свою роль опоры государства. «Люди, независимо от своих взглядов, места работы, характера, образовательного ценза, должны трезветь, когда слышат о Службе национальной безопасности, но не в негативном контексте, а осознавая, что речь идет об органе, который обеспечивает правопорядок и безопасность, в первую очередь обеспечивает безопасность государства, безопасность гражданина и т.д.», - сказал премьер-министр.