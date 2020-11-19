COVID-19: В Армении сообщили о более 8 тысячах выздоровевших за сутки

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 19 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 8319 и сейчас составляет 88 388.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 31 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1870.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 478 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 31 243, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 475 986 (3796 за сутки).