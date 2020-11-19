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Карабах

Сенат Франции обсудит резолюцию о признании независимости Карабаха

25 ноября Сенат Франции обсудит законопроект о признании Республики Арцах (Карабах).

Об этом сообщил председатель фракции партии «Республиканцы» Бруно Ретайо в своем микроблоге в Twitter.

Решения, принятые верхней палатой французского парламента, носят рекомендательный характер, исполнительная власть принимает их к сведению, но не обязана выполнять их.

«Только независимость Республики Арцах может надежно гарантировать права и свободы народа Нагорного Карабаха и защитить его от турецкой исламистской экспансии», - написал Ретайо.

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