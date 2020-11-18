Жизнь в Бердзоре постепенно возвращается в привычное русло

Вчера было объявлено, что автомобильная дорога Степанакерт-Шуши-Бердзор открыта и контролируется российскими миротворцами.

Лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян на своей странице в Facebook написал, что вчера вместе с командующим российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе, генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым посетил Шушинский район, общину Лисагор и лично убедился в надежности трассы Степанакерт-Бердзор.

Два российских поста находятся на том участке, где автомагистраль соединяется с дорогой, спускающейся из Шуши, на которой на расстоянии около ста метров от российских постов находится азербайджанский пост.

Согласно совместному заявлению, подписанному лидерами Армении, России и Азербайджана, участок, соединяющий Республику Армения с Нагорным Карабахом, будет шириной пять километров, по которому будет проходить дорога. Предположительно речь идет о дороге Горис-Бердзор-Степанакерт.

По заверению жителей Бердзора, жизнь медленно возвращается в привычное русло.

«Сегодня мы сдаем оружие. Оружие, которое нам дали, чтобы мы защищались. Раз сейчас мы его сдаем, значит, уже будет хорошо. Моя семья находится в Эчмиадзине, но они сегодня приедут», - в беседе с Радио Азатутюн сказал мужчина средних лет.

По словам бердзорцев, сегодня будет восстановлено электроснабжение, они ожидают, что через несколько дней будет восстановлена и подача газа.