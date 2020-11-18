Два митинга одновременно - в поддержку премьер-министра и с требованием его отставки

На площади Свободы в Ереване проходит очередная акция протеста 16 оппозиционных политических сил. Этот процесс они начали спустя два дня после известного заявления лидеров Армении, России и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция считает это заявление капитуляцией со стороны Армении и требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Параллельно с митингом оппозиции на площади Республики собрались сторонники Никола Пашиняна, среди которых были также военные. В ходе собрания к ним вышел сам премьер-министр, чтобы обратиться с призывом не проводить митинг и разойтись. Он заявил, что если будет нужно, он лично созовет митинг.

В беседе с Радио Азатутюн военные отметили, что требуют, чтобы премьер-министр Пашинян не уходил сейчас в отставку: «Мы собрались, чтобы быть рядом с премьер-министром, мы собрались, чтобы не было борьбы за кресло. Первое - должны уважать память наших павших ребят, не превращать все это в обезьянничество, концерт, когда люди собираются, аплодируют, свистят, как будто кто-то поет, а они аплодируют. Мы потеряли ребят, мы потеряли братьев. Мы четыре дня назад спустились с позиций».

В течение дня представители властей несколько раз призывали сторонников премьер-министра не участвовать в митинге. На митинге присутствовал также советник премьер-министра Наири Саргсян, который в беседе с Радио Азатутюн сказал, что если бы власти организовали эту акцию, то на площади не было бы свободного места. «Мы не можем нарушать закон. Если бы мы организовали митинг, на этой площади яблоку негде было бы упасть», - сказал он.

Отметим, что оппозиционные силы в ходе своего митинга продолжают утверждать, что митинг на площади республики организован властями.