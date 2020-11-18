По словам Ишхана Сагателяна, оппозиционные силы не отказываются от требования отставки премьер-министра

Премьер-министр Никол Пашинян, у которого в повестке дня нет вопроса об отставке, утром на своей странице в Facebook опубликовал полугодовую программу действий по преодолению сложившейся ситуации.

В изложенных 15 пунктах нет ни слова о намерении пойти на досрочные парламентские выборы, только общая формулировка о том, что в июне следующего года он сделает отчет о реализации дорожной карты, по итогам которого примет решение, что делать дальше, с учетом общественного мнения и общественной реакции.

Пашинян, считающий себя самым главным ответственным за сложившуюся ситуацию, написал, что он также несет ответственность за преодоление ситуации и установление стабильности и безопасности в стране, и перечислил, что нужно сделать.

Во-первых, возобновление нагорно-карабахского мирного процесса в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ с акцентом на статус Нагорного Карабаха и приоритетность возвращения карабахцев в места их проживания, затем восстановление поврежденных домов, квартир и инфраструктур на территориях, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, обеспечение социальных гарантий семьям погибших военнослужащих и граждан, утверждение программы реформирования Вооруженных сил и начало реформ.

В предстоящих планах также преодоление эпидемии COVID-19 и устранение ее последствий, восстановление сфер хозяйственной деятельности. Он отметил, что начнет действовать закон о конфискации незаконного имущества, будут внесены изменения в Избирательный кодекс.

Пашинян заявил, что цель его программы – обеспечение стабильности и создание гарантий того, что в Армении формированию власти посредством свободного волеизъявления народа ничто не угрожает.

По словам представителя Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна, оппозиционные силы, требующие в эти дни отставки Никола Пашиняна, не отказываются от своего требования.

«За два с половиной года он не смог ничего сделать, теперь он хочет еще шесть месяцев после подписания этого позорного, унизительного соглашения. Ему больше нечего делать, и его нахождение у власти даже лишние шести часов опасно для нашей страны, народа и государственности. У меня нет никаких оснований верить Николу Пашиняну. Ему нужны эти шесть месяцев, чтобы снова обмануть народ, ввести его в заблуждение, довести до завершения свои предательские программы. Следовательно, Никол Пашинян как можно скорее должен уйти», - сказал Сагателян.

Председатель комиссии НС по экономическим вопросам Бабкен Тунян («Мой шаг») считает, что сейчас нельзя допускать крупных потрясений, а отставка премьер-министра, по его мнению, является именно таким потрясением. «Мы обязуемся показать результаты в короткие сроки. И если мы не покажем этих результатов, то готовы понести полную политическую ответственность за то, что мы не сделали, или за то, что мы сделали плохо», - сказал Тунян.

Пашинян сегодня также сообщил, что для реализации перечисленных им шагов вносит изменения в состав правительства, не уточнив, какие министры будут отправлены в отставку и когда.

Сейчас должен быть назначен новый министр иностранных дел. Министр по чрезвычайным ситуациям также подал в отставку, но указа об отставке пока нет.

По словам Туняна, они уже обсуждают вопросы смены министров. «Есть и кандидаты, обсуждаются вопросы будущих кандидатов. Но ничего больше на данный момент я сказать не могу», - сказал депутат правящей фракции.