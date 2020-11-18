Прекращение огня было необходимо для спасения тысяч жизней, но неопределенность остается – глава МИД Франции

Роль Турции в карабахском конфликте и в процессе его урегулирования, проблема иностранных наемников, судьба беженцев, переговоры о статусе Нагорного Карабаха – по этим вопросам Франция, по словам министра иностранных дел этой страны Жан-Ива Ле Дриана, ожидает разъяснений от России после подписания 9 ноября соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе.

О необходимости «устранения неопределенностей», связанных с соглашением, министр заявил вчера, отвечая на вопросы депутатов парламента Франции. «Прекращение огня было необходимо для спасения тысяч жизней. Но неопределенность остается», - сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщает информагентство France-Presse, на заседании звучали обвинения в бездействии в адрес Франции, западных стран и руководства Минской группы ОБСЕ. Соглашение о прекращении огня в Карабахе, заключенное под эгидой России, «укрепляет уход Запада из всех дипломатических процессов на Кавказе», - цитирует слова депутата правой оппозиции Ги Тезье France-Presse.

По словам Ле Дриана, все проблемные вопросы будут подняты сегодня в Москве на встрече сопредседателей Минской группы ОБСЕ.