Пашинян не намерен подавать в отставку. Он заявляет о том, что готов заняться преодолением ситуации

Несмотря на призывы оппозиции к его отставке, на своей странице в Facebook премьер-министр Армении заявил о намерении провести полномасштабные реформы в стране.

По его словам, в ближайшее время перед властями Армении стоят следующие задачи: возобновление нагорно-карабахского мирного процесса в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ с акцентом на статус Нагорного Карабаха и приоритетность возвращения людей в места их проживания; восстановление нормальной жизни в Карабахе; обеспечение социальных гарантий семьям погибших военнослужащих и граждан; восстановление жилых и общественных построек и инфраструктуры, пострадавших во время войны на территории Армении.

Пашинян также пообещал социальные гарантии, протезирование и профессиональную подготовку военнослужащих с ограниченными возможностями. По его словам, власти намерены добиваться немедленного возвращения пленных военнослужащих и мирных жителей, обеспечения им социальных гарантий.

Как отметил премьер, в системе Вооруженных сил предстоят существенные преобразования.

Среди других вопросов Пашинян отметил вопрос преодоления коронавируса и его последствий, реформу Избирательного кодекса и шаги, направленные на борьбу с коррупцией, в том числе применение закона о конфискации незаконного имущества.

Как отметил Пашинян, в июне 2021 года он планирует выступить с отчетом о реализации дорожной карты, по итогам которого будет принято решение о дальнейших шагах, с учетом общественного мнения и реакции.