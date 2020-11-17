Инициированное оппозицией внеочередное заседание по вопросу отмены военного положения не состоится

Оппозиционные парламентские фракции «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения» (ППА) совместно выступили с такой инициативой, собрав подписи 37 депутатов. Во время заявлений Ивета Тоноян из фракции ППА сообщила, что депутаты от правящей партии «Мой шаг» на заседание не явились.

После отмены военного положения в повестке дня оппозиции стоит вопрос о выражении недоверия премьер-министру Николу Пашиняну. Закон не предоставляет такой возможности, пока в стране действует военное положение.

На вопрос, если парламентские пути будут исчерпаны, присоединятся ли они к протестующим на площади коллегам, глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян ответил, что они будут двигаться только конституционным путем, а проведение митингов в условиях военного положения ведет страну к потрясениям.

Отметим, что на площади отставки Никола Пашиняна в числе других сил требует также самая крупная парламентская оппозиционная партия – «Процветающая Армения».

«Политические силы должны иметь консенсусного кандидата, это во-первых. Во-вторых, помимо внепарламентских и парламентских оппозиционных сил, блок «Мой шаг» также должен вместе с ними прийти к общему решению, сейчас в этом парламенте невозможно избрать премьер-министра без голосов «Моего шага», следовательно нужен консенсус, чтобы выдвинуть консенсусного кандидата в премьер-министры. Чтобы этого достичь, необходимы политические консультации в первую очередь с блоком «Мой шаг», их голоса нужны», - отметил Марукян.

После подписания 9 ноября трехстороннего заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе оппозиция выступила с инициативой отмены военного положения в стране, однако сделала шаг назад после того, как Эдмон Марукян встретился с начальником Генштаба ВС Оником Гаспаряном, и последний попросил у оппозиции как минимум неделю, объяснив это вопросами безопасности. Спустя неделю инициативу оппозиции сегодня провалили депутаты правящей фракции, что Марукян считает проблематичным.

«То, что депутаты «Моего шага» отсутствовали, это было не бездействие, не случайность, а позиция», - заявила вице-спикер НС Лена Назарян.

Оппозиция сегодня ранее бойкотировала очередное заседание НС, заявив, что в подобной ситуации в парламенте должно состояться заседание с единственной повесткой дня, и это вопрос об отставке Никола Пашиняна.

«Сегодня у нас нет морального права делать вид, что ничего не произошло. В этом зале должна обсуждаться одна повестка дня: отмена военного положения, отставка Никола Пашиняна, новое правительство, новые переговоры. Поэтому, если вы утверждаете свою повестку дня, как будто ничего не было, продолжаете жить, как будто не было капитуляции, не было жертв, мы не будем участвовать в этом заседании», - сказала депутат фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

Правящая фракция «Мой шаг» продолжила обсуждение без оппозиции, 74 голосами «за» утвердив повестку дня и начав обсуждение проекта бюджета на 2021 год.