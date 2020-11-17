Наира Зограбян: В парламенте должна обсуждаться одна повестка – отставка Никола Пашиняна

В Национальном собрании Армении сегодня проходит очередное заседание, в повестке которого значится ряд вопросов, в частности, касающихся бюджета страны на 2021 год.

Выступая с трибуны, Наира Зограбян, однако, заявила, что сегодня в парламенте должна быть одна единственная повестка: отмена военного положения и отставка Никола Пашиняна с должности премьер-министра Армении.

«Здесь есть один человек, который хочет сохранить свою власть любой ценой, и этого человека зовут Никол Пашинян. Ни одна политическая сила не стремится к власти. В этой ситуации мы говорим, что Никол Пашинян должен уйти, должен быть новый переговорщик. Никол Пашинян должен уйти без потрясений», - заявила Зограбян.

Оппозиция, которая в эти дни проводит акции протеста с требованием отставки Пашиняна, считает премьера ответственным за «капитуляцию» перед Азербайджаном по итогам войны в Нагорном Карабахе.

Накануне в своем послании президент Армении Армен Саркисян назвал проведение досрочных парламентских выборов неизбежным. Он призвал правительство «представить в сжатые сроки дорожную карту, в которой будут указаны сроки инициирования соответствующих конституционных процессов, в результате которых станет возможно проведение внеочередных выборов в Национальное собрание, а до этого управление будет передано высококвалифицированному правительству национального согласия».