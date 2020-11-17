COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 23 человека

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 17 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 2478 и сейчас составляет 78 343.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 23 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1811.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 463 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 38 253, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 468 081 (2530 за сутки).