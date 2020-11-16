Пашинян готов нести ответственность за произошедшее, но и сам поднимет вопросы

Сегодня премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что принял решение об отставке министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна.

Об этом Пашинян заявил с трибуны Национального собрания, отвечая на вопросы депутатов. Через несколько минут после этого заявления пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян сообщила о том, что Мнацаканян представил заявление об отставке.

Мнацаканян был назначен министром иностранных дел после бархатной революции 2018 года. Указ о его освобождении от должности на сайте правительства еще не опубликован.

«По этому поводу скажу, что я принял решение об отставке министра иностранных дел», - заявил в парламенте Пашинян.

Этому заявлению предшествовали вопросы депутатов о захваченном Шуши. Сначала Татевик Айрапетян («Мой шаг») поинтересовалась, обсуждался ли вопрос Шуши в рамках какого-либо переговорного пакета.

Премьер-министр ответил: «Мои контакты и обсуждения за последние два с половиной года не оставляют у меня никаких сомнений в том, что предотвращение войны должно было подразумевать отказ армянской стороны от статуса Нагорного Карабаха и требования механизмов для уточнения статуса в обозримом будущем, а также от Шуши. Да, были переговорные пакеты. Что такое переговорный пакет? Переговорный пакет - это бумага, на которой вы можете написать даже свои наилучшие пожелания. Но какой-либо из этих переговорных пакетов был реализован?»

После этого ответа пресс-секретарь МИД сделала запись, отметив, что «ни на одном этапе мирного процесса не было вопроса об отказе от города Шуши».

Вскоре после этого председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Рубен Рубинян («Мой шаг») попросил уточнить, когда начались дискуссии вокруг Шуши.

Никол Пашинян ответил: «Всегда был вопрос возвращения беженцев, вопрос беженцев и насильственно перемещенных лиц. И когда мы на рабочем уровне пытались получить разъяснения, что может быть приемлемо в том или ином пункте и что имеется в виду, под этим пунктом азербайджанская сторона всегда имела в виду, что как минимум в Шуши должны вернуться азербайджанские беженцы. Всегда. И во-вторых, с момента начала войны, когда были варианты, по каким вариантам мы можем прийти к соглашению, чтобы война прекратилась, если не в самом начале, с момента X, возможно, через 5-6-7 дней, Шуши как предусловие для прекращения войны оказался в повестке. И это неоспоримый факт».

По словам Пашиняна, ответственным за произошедшее является он и он готов нести эту ответственность, но и он также поднимет вопросы, ответы на которые должны быть даны. «Сегодня общественность должна потребовать от меня конкретного ответа, но я также должен потребовать ответа от многих, в том числе о том, что происходило за эти два с половиной года. Мы зря растратили наши тридцать лет. Возможно, мы растратили и два с половиной года, но два с половиной года - это меньше десяти процентов от тридцати лет. Если растрата тридцати лет уже стала для нас кодовым мышлением, как за эти два с половиной года мы могли обратить логику тридцати лет вспять? Хотя это не снимает с нас ответственности», - сказал Пашинян.

Обе оппозиционные фракции парламента Армении бойкотировали это заседание.

Помимо депутатов фракции «Мой шаг» в зале был и независимый депутат Арман Бабаджанян. По его мнению, выход из сложившейся в Армении ситуации может обеспечить Никол Пашинян, который должен предложить дорожную карту, последним этапом которой должны стать внеочередные парламентские выборы. «Чтобы мы могли действительно с честью выйти из этой ситуации и восстановить стабильность в нашей стране», - отметил он.

«То, что наша главная задача - создать возможность для публичного дискурса в условиях демократии, стабильности и законности, я не думаю, что сегодня у нас есть такая возможность. Поскольку у нас есть проблема восстановления безопасности и законности в Республике Армения и возможности проведения демократического обсуждения. Первая задача - восстановить эту возможность правительства, после чего появится возможность говорить о других делах. С моей стороны конкретно исключены такие шаги, в результате которых будут поставлены под угрозу возможность и право народа на формирование власти свободным, законным, справедливым, прозрачным образом, посредством волеизъявления», - отметил Пашинян.

Депутаты обратились к главе правительства с просьбой объявить день траура по погибшим военнослужащим, который объединит все общество. Пашинян в ответ сказал, что это необходимо сделать после того, как останки всех погибших будут вынесены с поля боя.