В повестке дня Никола Пашиняна вопрос отставки не стоит

В повестке дня Никола Пашиняна вопрос отставки не cтоит. На состоявшейся сегодня утром в режиме онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, стоит ли в его повестке дня вопрос об отставке, премьер-министр Армении сказал: «В мою повестку дня входит обеспечение стабильности и безопасности в республике, других вопросов в моей повестке сегодня нет».

Пашинян, подписавший документ о передаче территорий, отмечает, что если общественное доверие к нему будет достаточным, он примет участие в дальнейших переговорах о статусе Нагорного Карабаха. «Я считаю, что правительство Республики Армения должно участвовать в этих переговорах, но сейчас на практике идет процесс формирования новой повестки дня переговоров. И если выяснится, что [общественного доверия] недостаточно, мы не сможем участвовать в этих переговорах, если будем участвовать, значит, будет достаточно», - сказал премьер.

В то же время Пашинян признает, что он - чиновник номер один, несущий ответственность за произошедшее, но очень важно, по его словам, чтобы сейчас состоялся разговор с народом и всем стало ясно, что произошло. «Я - чиновник номер один, ответственный за случившееся, и я понимаю, отдаю себе отчет в том, что из-за этого факта, как и из-за деятельности в прошлом, я должен предстать, если говорить очень условно, перед судом нашего народа», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр также заявил, что после совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана Армия обороны Карабаха будет иметь прежний статус. «Армия обороны Арцаха существует и продолжит существовать. И Армия обороны Арцаха должна развиваться, она должна становиться сильнее и должна быть гарантом суверенитета Арцаха», - сказал он.

В ходе войны с армянской стороны без вести пропали несколько сотен солдат, сообщил Пашинян, не назвав конкретного числа, поскольку, по его словам, еще есть надежда найти их. А обмен пленными будет организован после выноса тел погибших. Пашинян также отметил важность обеспечения социальных гарантий для семей погибших солдат и получивших инвалидность военнослужащих. «Вчера я узнал, что найден раненый солдат, который ранее считался пропавшим без вести», - сообщил премьер-министр.

Пашинян также затронул ряд циркулирующих после войны слухов, в частности, что Шуши просто сдали. Он возразил, что на территории Шуши было найдено более 100 тел армянских солдат. «Если Шуши сдали, то по чьему приказу и для чего сражались эти солдаты?» - подчеркнул он.