Российские миротворцы приступили к разминированию Лачинского коридора – МО РФ

«Происходит очистка дороги от взрывоопасных предметов, неразорвавшихся боеприпасов. Дорога готовится к возвращению беженцев, которые желают вернуться обратно в Степанакерт», - сообщил заместитель командующего миротворческим контингентом Вооруженных сил РФ Алексей Полюхович.

Согласно видео, опубликованному Минобороны РФ, в работах на трассе Лачин-Степанакерт задействована тяжелая строительная техника, также видны автомобили, принадлежащие органам Нагорного Карабаха.

Кстати, по данным ряда российских источников, в работах по открытию дороги принимают участие также армянские и азербайджанские военные. Они, однако, по данным российского Первого канала, участвуют в этих работах исключительно безоружными. «Только российские миротворцы имеют право носить оружие при работе на трассе», - утверждает российский телеканал.

Российские военные также заявляют, что дислоцированный в зоне конфликта контингент готов обеспечить безопасность автоколонн, перевозящих беженцев, возвращающихся в Нагорный Карабах. Этот процесс, кстати, уже начался.

Минувшей ночью в сопровождении российских военных из Еревана в Степанакерт прибыла вторая колонна автобусов с беженцами. По данным Минобороны России, в колонне находилось 19 автобусов, на которых в Степанакерт вернулись 475 жителей Нагорного Карабаха. Ранее в субботу было осуществлено сопровождение 9 автобусов с 250 беженцами.

Колонна с беженцами прибыла в Степанакерт по северной дороге Варденис-Кельбаджар-Мартакерт параллельно с работами по разминированию вдоль Лачинской трассы. В этом районе, помимо российских подразделений, сопровождавших гражданскую технику, был установлен один стационарный российский блокпост рядом с монастырским комплексом Дадиванк. Агентство Reuters опубликовало большой репортаж из Дадиванка, побеседовав также с одним из служителей монастырского комплекса, отцом Мовсесом.

«Я не знаю, что будет. Его Святейшество велел мне оставаться здесь с настоятелем, пока власти не решат, что делать дальше. Но мы рады, что русские солдаты, наши братья находятся здесь, чтобы защитить границу и монастырь. Мы даем им свое благословение», - отметил армянский священнослужитель.

Добавим, кстати, что размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе еще не завершено, судя по официальным источникам, конца этому процессу пока не видно. По данным Минобороны РФ, за последние сутки с военного аэродрома в российского города Ульяновск в Ереван прибыли два грузовых самолета Ил-76 и Ан-124 «Руслан», доставив в Армению новую партию техники и военнослужащих 15-й миротворческой бригады.

«В целом на аэродром в Ереване доставлены 58 единиц техники, в том числе бронетранспортеры, внедорожники, экскаваторы и автоцистерны», - сообщили в военном ведомстве России.

Согласно подписанному документу, подписанному 10 ноября лидерами России, Армении и Азербайджана, Армения и Азербайджан остаются на занимаемых ими позициях в Нагорном Карабахе. При этом вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации. Всего в Нагорный Карабах будет направлено 1960 российских военнослужащих, 90 единиц военной бронетехники, 380 автомобилей и спецтехники.