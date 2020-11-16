НС обратится в КС с вопросом о прекращении депутатских полномочий Царукяна

Совет Национального собрания принял решение обратиться в Конституционный суд с вопросом о прекращении депутатских полномочий депутат Национального собрания, лидера фракции «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна.

Совет принял за основу 95-ю статью Конституции, заключение Комиссии по предупреждению коррупции от 26 октября 2020 года «О нарушении депутатом Национального собрания требований о несовместимости».

Национальное собрание сообщает, что данное решение вступает в силу с момента опубликования.

Депутат от ППА Наира Зограбян разместила на своей странице в Facebook письмо вице-спикера НС, и.о. спикера НС Лены Назарян, в котором Назарян сообщает, что сегодня в Национальном собрании состоится заседание Совета НС, в повестку дня которого входит также вопрос обращения в Конституционный суд с вопросом о прекращении депутатских полномочий Царукяна. Назарян попросила Царукяна явиться на заседание.

Зограбян квалифицирует это как политические репрессии.

«Человек, поставивший Арцах на колени перед турками, в последних конвульсиях продолжает свои политические репрессии. Недавно фракция получила письмо, в котором человек, сдавший Шуши, хочет лишить Гагика Царукяна также депутатского мандата. И поскольку через два часа начнется общенациональный митинг, по правилам жанра, перед митингом Царукян был снова приглашен в СНБ», - написала Зограбян.