По словам пресс-секретаря МИД, ни на одном этапе мирного процесса не было вопроса об отказе от Шуши

Ни на одном этапе мирного процесса не было вопроса об отказе от города Шуши, сегодня такое разъяснение распространила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, отвечая на вопрос о том, в каких документах и каким образом обсуждался вопрос о сдаче карабахского города Шуши.

«Поясню, что ни на одном из этапов мирного процесса не было вопроса об отказе от города Шуши. Как было отмечено также премьер-министром РА, этот вопрос не был включен ни в один документ мирного процесса», - пояснила представитель МИД Армении.

Премьер-министр сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, сказал: «Очень важно понять, например, могли ли мы избежать войны. Да, могли, если бы согласились передать Азербайджану 7 районов, включая Шуши. Да, могли, но разве это была та политика, которую мы хотели проводить? Нет, это была не та политика. И Армия обороны Арцаха, правительство Армении, наши вооруженные силы решили принять тот вызов, который был брошен Армении. «К сожалению, принятие этого вызова не принесло желаемых всеми нами результатов».