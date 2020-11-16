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Карабах

По словам пресс-секретаря МИД, ни на одном этапе мирного процесса не было вопроса об отказе от Шуши

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян (архив)

«Этот вопрос не был включен ни в один документ мирного процесса», - пояснила Анна Нагдалян.

Ни на одном этапе мирного процесса не было вопроса об отказе от города Шуши, сегодня такое разъяснение распространила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, отвечая на вопрос о том, в каких документах и каким образом обсуждался вопрос о сдаче карабахского города Шуши.

«Поясню, что ни на одном из этапов мирного процесса не было вопроса об отказе от города Шуши. Как было отмечено также премьер-министром РА, этот вопрос не был включен ни в один документ мирного процесса», - пояснила представитель МИД Армении.

Премьер-министр сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, сказал: «Очень важно понять, например, могли ли мы избежать войны. Да, могли, если бы согласились передать Азербайджану 7 районов, включая Шуши. Да, могли, но разве это была та политика, которую мы хотели проводить? Нет, это была не та политика. И Армия обороны Арцаха, правительство Армении, наши вооруженные силы решили принять тот вызов, который был брошен Армении. «К сожалению, принятие этого вызова не принесло желаемых всеми нами результатов».

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