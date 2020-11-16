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Политика

Экстренное заседание в Национальном собрании Армении

В Национальном собрании Армении началось экстренное заседание. На заседании присутствует премьер-министр страны Никол Пашинян.

Депутаты задают вопросы Пашиняну.

Представители оппозиционных фракций «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» на заседании не присутствуют.

Об этом сообщил лидер фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян на своей странице в Facebook․

«Национальное собрание сегодня заседания не собирало. Премьер-министр сейчас встречается с фракцией «Мой шаг» в зале Национального собрания», - пояснил он.

По сведениям Радио Азатутюн, в заседании примут участие также министр обороны Давид Тоноян и министр иностранных дел Зограб Мнацаканян.

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