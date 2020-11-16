Экстренное заседание в Национальном собрании Армении

Депутаты задают вопросы Пашиняну.

Представители оппозиционных фракций «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» на заседании не присутствуют.

Об этом сообщил лидер фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян на своей странице в Facebook․

«Национальное собрание сегодня заседания не собирало. Премьер-министр сейчас встречается с фракцией «Мой шаг» в зале Национального собрания», - пояснил он.

По сведениям Радио Азатутюн, в заседании примут участие также министр обороны Давид Тоноян и министр иностранных дел Зограб Мнацаканян.