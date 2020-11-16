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Политика

Премьер-министр Армении ожидает от оппозиции также четкого заявления об исключении насилия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Сегодня я очень четко дал понять, что, несмотря на спекуляции, насилие или подстрекательство к насилию (тем более к вооруженному) никаким образом не может иметь место в инструментарии правительства», - написал премьер-министр Армении Никол Пашинян в Facebook после своей онлайн-пресс-конференции.

«Я призываю, прошу, требую не рассматривать любое сделанное нами заявление, любой жест, любое приглашение в этом контексте. Если у вас сложится такое впечатление от какого-либо из наших высказываний, то это неправильное впечатление», - сказал Никол Пашинян.

Пашинян ожидает, что «оппозиция также четко заявит, что исключает любые насильственные действия, подстрекательство к насилию (в том числе вооруженному) в ходе своей дальнейшей деятельности».

«Этим мы наконец-то снимем напряженность, которая накапливалась в течение нескольких дней», - заявил Пашинян.

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