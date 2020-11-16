Премьер-министр Армении ожидает от оппозиции также четкого заявления об исключении насилия

«Я призываю, прошу, требую не рассматривать любое сделанное нами заявление, любой жест, любое приглашение в этом контексте. Если у вас сложится такое впечатление от какого-либо из наших высказываний, то это неправильное впечатление», - сказал Никол Пашинян.
Пашинян ожидает, что «оппозиция также четко заявит, что исключает любые насильственные действия, подстрекательство к насилию (в том числе вооруженному) в ходе своей дальнейшей деятельности».
«Этим мы наконец-то снимем напряженность, которая накапливалась в течение нескольких дней», - заявил Пашинян.
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