COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 25 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 16 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 881 и сейчас составляет 75 865.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 25 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1788.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 454 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 39 779, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 465 551 (1550 за сутки).