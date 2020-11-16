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Политика

Никол Пашинян сегодня проведет онлайн-пресс-конференцию

Премьер-министр Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня проведет онлайн-пресс-конференцию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что ответит на вопросы 12 СМИ.

«Моя онлайн-пресс-конференция состоится в 10:30, где я отвечу на вопросы 12 СМИ», - написал премьер.

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