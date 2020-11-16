Он сообщил, что ответит на вопросы 12 СМИ.
«Моя онлайн-пресс-конференция состоится в 10:30, где я отвечу на вопросы 12 СМИ», - написал премьер.
Премьер-министр Никол Пашинян сегодня проведет онлайн-пресс-конференцию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он сообщил, что ответит на вопросы 12 СМИ.
«Моя онлайн-пресс-конференция состоится в 10:30, где я отвечу на вопросы 12 СМИ», - написал премьер.
Смотрите комментарии
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии