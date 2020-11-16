Пашинян ждет солдат с передовой, чтобы «наконец решить вопрос со скулящими под стенами»

«Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване. [Для того, чтобы] окончательно решить вопрос скулящих под стенами. Я горжусь вами», - написал Никол Пашинян.
Запись вызвала волну критики со стороны оппозиции, которая считает это призывом к гражданскому противостоянию.
Омбудсмен Армении Арман Татоян назвал подобный призыв «чрезвычайно опасным», призвав всех к сдержанности.
Между тем, по меньшей мере, три депутата правящей фракции «Мой шаг» накануне заявили о сложении мандата или выходе из фракции.
Заявление об уходе с должности и прекращении членства в правящей партии «Гражданский договор» также написал руководитель офиса вице-премьера Вараг Сисерян.
Смотрите комментарии (1)
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии