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Карабах

МИД Армении осудил осквернение собора Казанчецоц в Шуши

Министерство иностранных дел Армении накануне выступило с заявлением относительно осквернения собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши.

«Спустя несколько дней после вступления в силу прекращения огня весь мир вновь становится свидетелем проявлений нетерпимого и расистского отношения Азербайджана к армянскому народу и армянскому духовному, историко-культурному наследию. В азербайджанских СМИ муссируются многочисленные видеозаписи и фотографии зверств в отношении мирного населения, осквернения и умышленного уничтожения хачкаров, религиозных объектов, памятников.

В этой связи особенно возмутительным является умышленное осквернение собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши, ставшего мишенью азербайджанского варварства.

Атмосфера армянофобии в Азербайджане и действия, направленные на полное уничтожение любых следов армянского присутствия на территории Арцаха (Карабаха – ред.), являются очевидным нарушением международного права, противоречат общечеловеческим ценностям и должны быть подвержены строжайшим осуждениям.

Строжайшим образом осуждая это варварство по отношению к цивилизационному наследию человечества, мы, в сотрудничестве с соответствующими международными кругами, продолжим предпринимать практические шаги с целью привлечения к ответственности лиц, совершивших данный акт, и полного предотвращения подобных действий», - говорится в заявлении.

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