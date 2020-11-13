Завершился митинг с требованием отставки премьер-министра, завтра день тишины

Участники митинга, как и в предыдущие три дня, сегодня настаивали на том, чтобы премьер-министр Никол Пашинян должен уйти в отставку, говоря, что человек, подписавший трехстороннее заявление, не должен оставаться на посту.

Сегодня на митинге выступали представители многих политических сил, и главным посылом было то, что премьер-министр должен уйти в отставку. Однако они не указывают, какими средствами они должны добиться, к примеру, денонсации этого заявления после отставки премьера. Протестующие говорят, что митинги должны продолжиться, и приглашают всех граждан присоединиться к ним.

Ранее оппозиция представила шаги по выходу из сложившейся ситуации: первый шаг - Никол Пашинян добровольно уходит в отставку, второй шаг - формируется комитет по спасению родины, третий шаг - Армения предстает за столом переговоров с новым национальным лицом, четвертый шаг - «шаг за шагом строим сильную родину».

В конце митинга было объявлено, что завтра день тишины, а на следующий день вновь состоится новый митинг.