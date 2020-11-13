Постпред США при ОБСЕ подчеркнул роль Минской группы в установлении прочного и долгосрочного мира в Карабаха

«Мы всегда говорили, что у этого конфликта нет военного решения, и мы глубоко опечалены в связи с бессмысленно потерянными жизнями вследствие недавних событий, в том числе среди гражданского населения. Параллельно с изучением более подробной информации о развитии ситуации и соглашении, достигнутом 10 ноября, мы должны обратиться к роли, отводимой международному сообществу и ОБСЕ в деле обеспечения мира», - говорится в заявлении посла, которое распространило посольство США в Армении.

«Всех нас крайне беспокоит гуманитарная ситуация на месте. Мы подтверждаем призывы к сторонам следовать договоренности о гуманитарном прекращении огня от 10 октября, которую стороны подтвердили 17 октября, а затем и 25 октября. Мы также призываем обе стороны исполнять шаги, согласованные в Женеве 29 октября, - подчеркнул высокопоставленный американский дипломат, продолжив: - Мы призываем стороны защищать гражданское население и гражданские структуры. Масштабные депортации гражданских лиц, включая и уязвимые группы, такие как пожилые люди и дети, во время глобальной эпидемии и накануне зимы почти наверняка приведут к ненужному гуманитарному кризису».

«Мы настоятельно призываем стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к возобновлению боевых действий, избегать провокационной риторики и действий, использовать возможность, предоставляемую прекращением боевых действий, для установления мира на местах. Мы призываем внешние силы действовать ответственно, воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать новые столкновения или обострить региональную напряженность», - говорится в заявлении.

«Этот конфликт продолжается уже слишком долго. Люди в зоне влияния конфликта и в регионе платят за это очень высокую цену. Мы надеемся, что длительный мир находится в поле нашего зрения. Мы уверены, что Минская группа будет готова принять участие в установлении прочного и долгосрочного мира в Нагорном Карабахе», - заявил постпред США при ОДКБ.