Песков считает несправедливыми упреки в том, что Россия не оказывала Армении поддержки во время карабахского конфликта

Звучавшие в некоторых кругах армянского общества упреки в отношении России в том, что она якобы не оказывала существенной поддержки Армении в нагорно-карабахском конфликте, несостоятельны и несправедливы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Упреки тех, кто пишет у вас в «Фейсбуке» в отношении России, абсолютно несостоятельны. Президент России сказал однозначно, что Россия не забывает о своих обязанностях по ОДКБ и в случае нападения кого бы то ни было на территорию союзника, территорию Армении сделает все возможное для защиты своего союзника», - сказал Песков в интервью RT-Россия.

Он заявил, что звучащие в определенных кругах армянского общества утверждения о том, что «Россия предала Армению», несправедливы.

По словам Пескова, у России просто не было права вводить войска в Нагорный Карабах.

«Мы сделали это только после того, как на это дали согласие конфликтующие стороны, в противном случае с точки зрения закона Россия не имела такой возможности», - подчеркнул пресс-секретарь Кремля.