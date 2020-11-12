ООН призывает Азербайджан и Турцию немедленно отозвать наемников из зоны карабахского конфликта

Эксперты отмечают, что правительство Азербайджана с помощью Турции использовало сирийских боевиков для участия в военных действиях в зоне карабахского конфликта, в том числе на линии фронта.

«После начала боевых действий 27 сентября 2020 года и до последнего прекращения огня Рабочая группа была все более обеспокоена неоднократными сообщениями о преднамеренных нападениях на населенные пункты в зоне нагорно-карабахского конфликта и вокруг нее, а также в других районах за ее пределами, а также о военных действиях, которые привели к росту числа жертв среди гражданского населения, в том числе детей», - говорится в докладе экспертов ООН.

Представители ООН напоминают, что сирийские боевики, переброшенные в зону карабахского конфликта, известны военными преступлениями и серьезными нарушениями прав человека во время конфликта в Сирии.

«Таким образом сохраняется цикл безнаказанности и возникает риск дальнейших нарушений международного права», - говорится в докладе.