Политические силы, которые говорят, что не знали о событиях на передовой, по крайней мере, не честны с обществом - спикер премьера

«Все те политические силы, которые сегодня говорят, что не были осведомлены о событиях на передовой, о техническом оснащении вооруженных сил, проблемах с пополнением войск, обсуждениях политического урегулирования, включая детали переговоров посредством президента России, по крайней мере, не честны с общественностью.

Более того, сегодня они ставят нашу страну на грань гражданской напряженности во имя своих узких политических и материальных интересов», - в частности, написала пресс-секретарь премьер-министра.

Мане Геворкян также отметила, что «премьер-министр Никол Пашинян как на встрече с парламентскими оппозиционными силами в Национальном собрании, на заседании Совета безопасности в расширенном составе, в котором участвовали представители парламентской оппозиции, так и в ходе двух встреч с внепарламентскими политическими силами подробно и открыто представил как ситуацию на передовой, так и ситуацию в связи с дипломатическими обсуждениями, в частности, возможные политические решения, которые были обусловлены происходящим на фронте».