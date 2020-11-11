«Главные предатели – мы все, мы оставили солдат одних» - подчеркнул лидер Карабаха

Во время прямого эфира в Facebook Арутюнян сначала напомнил о своих призывах присоединиться к борьбе на передовой. Он отметил, что в первый раз забил тревогу 3 октября, когда какая-то часть войск бежала с позиций под названием Егникнер.

«Не Армия обороны, не вооруженные силы, а находящиеся на передовой отряды, добровольцы и т.д.», - сказал он, также сообщив, что когда он решил отправиться на передовую со спецподразделениями, самые сильные подразделения Службы национальной безопасности, прибывшие из Армении, а также из Карабаха, отказались направиться на позиции Егникнер.

«Я просил, сказал, что я пойду впереди них, не пошли, оставили президента страны одного, когда надо было идти на передовую. Конечно, я говорю об этом сегодня, потому что вынужден высказаться. Спросите у членов самого элитного подразделения Службы национальной безопасности Армении, как они отклонили мою просьбу», - подчеркнул лидер Карабаха, также отметив, что очень малое количество войск присоединилось к ним, благодаря чему сегодня этот участок находится под контролем армянской стороны.

Араик Арутюнян заявил, что были добровольческие отряды, но также сказал: «Вы оставили армию одну, оставили 18-20-летних солдат одних. Не ищите предателей. Те политические деятели, которые сегодня пытаются искать предателей, пусть по очереди представят участие своих сыновей, своих братьев, свое участие, я не говорю о фотографировании. Я всем говорю: где вы были? Вы должны были быть на передовой. Главная причина, главный предатель – мы все, мы оставили солдат одних».

Арутюнян добавил, что они заключили перемирие, поскольку войскам грозила опасность попасть в окружение. Затем он отметил, что некому было защищать Степанакерт, а после взятия столицы вся армия оказалась бы в окружении.

«Мы предали всей нацией, помощь оказывали, я доволен, но мы предали, потому что невозможно было бороться 18-20-летним ребятам против 6-7-8 государств. Да, в основном воевали 18-20-летние», - подчеркнул лидер Карабаха.

Он также призвал не участвовать в «политических интригах», сохранять спокойствие, потому что проблемы всех граждан будут решены. Арутюнян также призвал карабахцев вернуться в Карабах, заверив, что есть все ресурсы для решения всех социальных проблем.

«Проблемы всех будут решены. В течение двух дней мы решим вопросы инфраструктуры – воды, электричества, газа. Сегодня ко мне обратились с призывом гадрутцы. Что нам надо было делать? Конечно, в первую очередь мы должны были защитить Гадрут, не смоги защитить. Сегодня мы обещаем, что сделаем все, чтобы не было никаких социальных проблем. Мы сегодня готовы на первом этапе в Ереване, а затем при возможности в Арцахе обеспечить минимальными условиями, у нас нет окончательного решения - что мы будем делать. Но хочу гарантировать вам, что дороги будут безопасными.

Нам нужно единство, нам нужно вместе бороться с внешним врагом, который продолжает разрушать наше внутреннее единство», - сказал Арутюнян, заверив, что Карабах останется армянским, и призвав не искать предателей.