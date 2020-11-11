Армянские ВС воевали в условиях тотальной блокады поставок вооружения - Тоноян

В ходе прошедшей войны в Карабахе армянские вооруженные силы воевали в условиях тотальной блокады поставок вооружения. Об этом вчера в интервью Общественному телевидению заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

Многие обратили внимание на тот факт, что во время почти полуторамесячной войны, когда ударам неоднократно подвергалась также территория Республики Армения, ее мирные населенные пункты, не прозвучало ни одного заявления в поддержку официального Еревана от стран, считающихся союзниками Армении, но то, что в прошедшие недели Армения воевала в условиях тотальной блокады поставок вооружения, будучи членом ОДКБ и союзником Москвы, является новостью.

«То есть, геополитическая ситуация была такова, что в плане обеспечения вооружениями, военной техникой, поставок мы действовали, можно сказать, в тотальной блокаде. То, что было сделано в плане тылового обеспечения и обеспечения вооружением и военной техникой, можно, помимо военных действий, также назвать героическим сражением. Было сделано невозможное», - сказал министр.

Между тем, по словам Тонояна, Турция и до войны, и в ходе военных действий оказывала Азербайджану всемерную поддержку.

«Мы противостояли очень большой силе: вооруженные силы Азербайджана сверхвооружены, и если меня спросят: почему вы не были вооружены, то отвечу, что мы были вооружены, но с точки зрения количества и ресурсов, думаю, возможности Республики Армения и Азербайджана несравнимы. Была открытая поддержка со стороны Турции как с точки зрения человеческих ресурсов, так и вооружений, а также в плане командного состава, экспертов, инструкторов, менеджеров. Не будем также забывать о большой, тысячной армии наемников, так называемых наемников-террористов. Это довольно большие силы, которым противостояла наша армия, наша Армия обороны и вышла из этого с честью».

По словам политолога Степана Григоряна, причина такой ситуации в том, что, например, в плане военно-технического сотрудничества Армения практически полностью связана с Россией, и эта ситуация не изменилась после революции.

«Мы почти полностью связали нашу безопасность, наше военно-техническое сотрудничество с Россией. Что это значит? Если Россия по каким-то причинам хотела, чтобы мы пошли на уступки, поставки были прекращены. То, что мы не создали альтернатив, создало для нас проблемы. У России возникли интересы с Турцией, в этом причина того, что они в с самые тяжелые моменты не помогли нам, когда нас бомбили, и не поставляли оружие должным образом. Значит, первая проблема - это армяно-российские отношения, мы связали нашу безопасность с одним игроком. Посмотрите, что, в отличие от Армении, сделали Азербайджан, Турция, Пакистан, Украина, Беларусь, Израиль и та же Россия. Они сотрудничали с разными странами в военно-технической сфере. Поэтому, даже если бы Турция отказалась от помощи Азербайджану, ясно, что она не отказалась бы и очень серьезно поддерживала, но даже если бы отказалась, Азербайджан получил бы оружие из других мест», - сказал Степанян.