Митинг начался, несмотря на задержания полицией участников

Напряженная обстановка сложилась на площади Свободы, полиция подвергла приводу участников сегодняшнего митинга, объявленного 17 партиями.

Среди задержанных - член Республиканской партии Ваграм Багдасарян, возглавлявший бывшую парламентскую фракцию РПА.

Перед задержанием полиция объявила, что в условиях военного положения митинги запрещены.

Отметим, что сегодня ранее Генеральная прокуратура призвала не нарушать ограничения, вытекающие из правового режима военного положения, воздерживаться в этот период от организации, проведения или участия в митингах.

17 партий, в том числе «Процветающая Армения», Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», Республиканская партия Армении, вчера заявили, что собираются провести сегодня митинг на площади Свободы, чтобы предложить выход из сложившейся ситуации. Они отмечают, что не собираются совершать попытку государственного переворота, они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Несмотря на действия полиции, митинг начался. Бывший директор Службы национальной безопасности, лидер партии «Родина» Артур Ванецян прорвался через полицейский кордон, поднялся на трибуну, и митинг стартовал. На трибуне находятся также лидеры других партий.