«Турция должна принять заявление о прекращении войны в Карабахе» - глава МИД Франции

Турция должна принять подписание заявления между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о прекращении войны в Нагорном Карабахе, в противном случае Европейский союз может ввести дополнительные санкции в отношении Анкары. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в парламенте страны.

Глава МИД Франции сказал, что агрессивное поведение Турции также будет обсуждаться на очередном саммите ЕС в декабре.

«Ранее 27 стран Евросоюза уже приняли решение о том, что если Турция не изменит свое поведение, против нее будут приняты меры, вплоть до санкций, эти варианты уже лежат на столе», - сказал Ле Дриан.