Давид Тоноян: «Мы сделали максимально возможное, чтобы добиться успеха»

Обстановка в Нагорном Карабаха достаточно спокойная, контролируемая, боевые действия полностью прекращены. Об этом вчера вечером в интервью Общественному телевидению заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

По его словам, российские миротворческие силы развертываются очень быстро, развертывание осуществляется из Армении через Горис, Лачин в Степанакерт, после чего уже миротворческие силы будут размещены вдоль границ и линии соприкосновения Нагорного Карабаха.

Касаясь замечания о том, что многие считают подписание заявления о прекращении войны в Карабахе предательством и поражением, Тоноян сказал: «Конечно, я считаю такие ярлыки оскорбительными, потому что Вооруженные силы, Министерство обороны со всей его военной и гражданской системой, мобилизационным ресурсом, правительство, диаспора сделали максимально возможное, чтобы мы могли добиться успеха».

Тоноян подчеркнул, что было сделано максимально возможное, однако у армянской стороны была большая проблема с точки зрения превосходства противника в воздухе, которое время от времени удавалось нейтрализовать.

«Но средства 5-го поколения, которые использовались Азербайджаном при поддержке Турции, в некоторых случаях сделали ответ невозможным. Присутствие Турции было очевидным. Вооружение, которое было поставлено [Азербайджану] в кратчайшие сроки, в июле-августе, применялось против нас с 27 сентября», - сказал Тоноян.

Министр подчеркнул, что армянские вооруженные силы выходят из этой ситуации сильными, достаточно опытными, закаленными.

«Вы знаете, что всегда после войны вооруженные силы становятся намного сильнее, они становятся опытнее. Мы продолжим нашу работу, продолжим реформы в вооруженных силах, мы продолжим оснащать наши вооруженные силы сверхсовременными средствами, пересмотрим, трансформируем нашу мобилизационную систему, которая на самом деле была проблемной во время такой войны. Мы очень сильными вышли из этой ситуации», - сказал министр обороны.

По его оценке, сегодняшнее соглашение - это максимум, что можно было иметь, с точки зрения размещения миротворцев Российской Федерации это был наилучший вариант, который был разработан в очень короткие сроки.