COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 27 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 11 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 1501 и сейчас составляет 68 336.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 27 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1636.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 419 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (7 за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 40 157, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 448 450 (4226 за сутки).