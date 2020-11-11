Вице-премьер: Любая попытка переворота будет жестко пресекаться

Все политические силы, которые в условиях военного времени «пытаются ловить рыбу в мутной воде», вице-премьер заверил, что в этом вопросе никакой терпимости и «бархата» не будет.

«Хочу напомнить, что в 90-е годы, когда в Азербайджане происходили внутриполитические брожения, армянская армия довольно эффективно смогла ими воспользоваться. Сейчас нельзя допускать обратного, поэтому любое решение внутриполитических вопросов должно проходить в соответствии с конституционным порядком», - сказал Авинян, подчеркнув, что государственность Армении превыше чьих-либо амбиций.

Вице-премьер отметил, что во внутриполитических процессах еще придет время для нахождения виновных и ответственных. «И если нужно, эти власти уйдут, будет избрана новая власть, но допустить попытки государственного переворота ни я лично, ни наша команда не можем», - заявил Авинян.

На вопрос, видит ли он опасность переворота, вице-премьер ответил, что подобную опасность, тем не менее, на уровне призывов замечал, заверив, что подобные попытки будут очень жестко пресекаться.