Вице-премьер: Любая попытка переворота будет жестко пресекаться

Все политические силы, которые в условиях военного времени «пытаются ловить рыбу в мутной воде», вице-премьер заверил, что в этом вопросе никакой терпимости и «бархата» не будет.
«Хочу напомнить, что в 90-е годы, когда в Азербайджане происходили внутриполитические брожения, армянская армия довольно эффективно смогла ими воспользоваться. Сейчас нельзя допускать обратного, поэтому любое решение внутриполитических вопросов должно проходить в соответствии с конституционным порядком», - сказал Авинян, подчеркнув, что государственность Армении превыше чьих-либо амбиций.
Вице-премьер отметил, что во внутриполитических процессах еще придет время для нахождения виновных и ответственных. «И если нужно, эти власти уйдут, будет избрана новая власть, но допустить попытки государственного переворота ни я лично, ни наша команда не можем», - заявил Авинян.
На вопрос, видит ли он опасность переворота, вице-премьер ответил, что подобную опасность, тем не менее, на уровне призывов замечал, заверив, что подобные попытки будут очень жестко пресекаться.
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