Армен Саркисян проводит консультации с политическими силами

На встрече с членом Бюро АРФД Арменом Рустамяном и членом Верховного органа АРФД Арцвиком Минасяном была обсуждена текущая ситуация в стране, в частности, подписанное премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана заявление об урегулировании карабахского конфликта и его положения.

Как сообщает пресс-служба аппарата президента Армении, считая основной ответственной нынешнюю власть, представители АРФД выразили свое беспокойство и озабоченность в связи с существующими рисками, представили свое видение преодоления сложившейся ситуации.

Было подчеркнуто, что вокруг урегулирования карабахского конфликта как вопроса общенационального значения должен быть общенациональный консенсус.

Президент Саркисян подчеркнул важность сохранения стабильности страны, общественной солидарности и единства.

Председатель партии «Родина» Артур Ванецян представил президенту свои оценки и наблюдения, отметив, что у партии есть свое видение выхода из сложившейся ситуации.

Затем Армен Саркисян принял членов исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Ваграма Багдасаряна, Эдуарда Шармазанова и руководителя молодежной организации РПА Айка Мамиджаняна. В пресс-службе аппарата президента сообщают, что представители РПА представили свои точки зрения касательно текста заявления и дальнейших действий, существующих рисков, а также выразили озабоченность ситуацией в стране, выступив с некоторыми предложениями.

Председатель правления партии «Наследие» Нарине Дилбарян и член правления Андраник Григорян также встретились с президентом Арменом Саркисяном, подчеркнув важность единства и солидарности, а также сохранения внутриполитической стабильности.