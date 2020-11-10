Собравшиеся в Национальном собрании в первую очередь требуют отмены военного положения

Собравшиеся ворвались в здание парламента и потребовали аннулировать документ, подписанный премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана. Они вошли в зал заседаний НС и объявили, что дают депутатам 2 часа на то, чтобы явиться в парламент и созвать внеочередное заседание.

С инициативой созыва внеочередного заседания вчера выступила оппозиционная фракция «Процветающая Армения». Депутат фракции Наира Зограбян сегодня в беседе с журналистами сказала, что они обсуждают с депутатами сбор необходимых подписей. Чтобы собрать необходимое для созыва внеочередного заседания число подписей, нужно, чтобы помимо оппозиционных фракций инициативу поддержали также некоторые депутаты правящей фракции «Мой шаг». Зограбян отметила, что в повестке дня будут отмена военного положения и обсуждение этого документа. Необходимое число подписей пока не собрано.

«Они действительно нанесли серьезный ущерб стране, и сейчас там уже стоят российские миротворцы. Это означает, что наши сыновья больше не будут умирать, но мы должны понимать, что люди хотят решения, люди не согласны с тем, что произошло. Что должно быть сделано, я в данный момент не могу сказать, потому что не готова, потому что это нужно обсудить с политическими силами. Прежде всего, естественно, необходимо отменить военное положение, чтобы мы могли уже внести наши повестки», - сказала Зограбян.

Позже на встречу с депутатами фракции «Просвещенная Армения» пришли представители фракции «Процветающая Армения» Геворк Петросян и Ивета Тоноян. К ним присоединилась группа из 10 человек, представляющая граждан, протестовавших вчера и сегодня у правительственных зданий. Их представитель Артур Григорян рассказал о новых требованиях. В частности, они требуют включить в повестку дня внеочередного заседания три вопроса: отмена военного положения, отставка премьер-министра и аннулирование подписанного документа, а в более долгосрочной перспективе их требованием являются досрочные парламентские выборы.

Их обсуждение с оппозиционными фракциями продолжилось уже за закрытыми дверями. Первые минуты обсуждения были довольно бурными. Как выяснилось позже, конфликт произошел между членами самой инициативной группы. Некоторые члены группы вышли и отметили, что если их требования не удастся выполнить правовым путем, они начнут уличную борьбу, как это было в 2018 году. Оппозиционные фракции после встречи пока не прояснили свою позицию.